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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دون إصابات.. إخماد حريق بمنطقة المندرة قبلي شرقي الإسكندرية

صورة من موقع الحريق
صورة من موقع الحريق

نجحت قوات الحماية المدنية في إخماد حريق، نشب بالدور الأرضي بعقار يقع في منطقة المندرة التابعة لحي المنتزة ثان، دون إصابات.

وتلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير ومدير أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم المنتزة ثان بوجود حريق بأحد العقارات بمنطقة المندرة.

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وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف وضباط المباحث لإخماد الحريق ومعرفة أسبابه.

ووجهت هدي ابو كليلة رئيس حي ثان المنتزة ، فور رصد حريق بمنطقة المندرة قبلي ، بانتقال إدارة المتابعة الميدانية ، الي موقع الحريق ، بشارع حنفي ، بمنطقة المندرة قبلي.

وتم التواصل العاجل مع الحماية المدنية ، و أجهزة المرافق ، حيث تبين من المعاينة وجود حريق ، بالدور الارضي ، ناتج عن إلقاء سيجارة مشتعلة ، مما تسبب في اشتعال الأثاث.

و قام الدفاع المدني علي الفور باطفاء الحريق ، دون أن يتسبب في أي خسائر في الأرواح.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

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