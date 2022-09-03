طلعت يوسف: سعيد بتجربة الجونة.. وفيريرا الأفضل في الدوري.. فيديو

أكد طلعت يوسف، المدير الفني السابق لفريق الجونة، أنه لم يندم على تجربته مع الفريق الساحلي خلال الأمتار الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.



وقال يوسف في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " لم أندم على تولي قيادة الجونة، وإذا عرض عليا نفس المهمة مع الجونة مرة أخرى فسأقبل بها".



وتابع: "تعاملت مع إدارة احترمتني، ومن الصعب رفض طلبهم بتولي قيادة الفريق حال تكرر نفس الموقف مستقبلا".



وواصل: "خضنا 11 مباراة خلال 52 يوما فقط، وحدث تطور ملحوظ على مستوى الأداء الهجومي والدفاعي، ونتائج الفريق".



وأكمل: "واجهت الفرق القمة بالدوري مثل الأهلي والزمالك وفيوتشر، وواجهت أيضا فريقين من الفرق المتنافسة على تجنب الهبوط".



وأتم: "فيريرا أفضل مدرب بالدوري الممتاز خلال الموسم الماضي، وسعيد بتجربتي مع الجونة، وحتى الآن مسؤولي النادي يوجهون لي الشكر لكل ما قدمته مع الفريق خلال فترتي".