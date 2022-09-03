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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مسلمو بريطانيا يجمعون التبرعات لـ ضحايا الفيضانات في باكستان.. فيديو

صدى البلد

عرضت فضائية يورونيوز مقطع فيديو يرصد لقطات لـ مسلمو بريطانيا وهم يجمعون التبرعات لفائدة ضحايا الفيضانات في باكستان.

مع صلاة الجمعة يوم أمس، تبرع عديد من مسلمي بريطانيا عند مسجد لندن بالأموال لفائدة ضحايا الفيضانات المدمرة في باكستان، حيث بلغ منسوب المياه مستويات قياسية فغمرت ثلث البلاد تقريبا، وتضرر جراءها 33 مليون نسمة.

ويقول المتبرع جوزي ليبي: "هذه هن أسوأ الكوارث في زماننا، ويتعين علينا جميعا أن نتعاون لمساعدة باكستان". أما الناشطة في المجتمع المدني لارا علوان فتقول: "تشرفنا اليوم بالحصلو على تبرعات من الإخوة والأخوات من مختلف الأعمار، بمبالغ تراوحت بين 50 و100 جنيه استرليني، وقد كانوا كرماء تجاه ضحايا الفيضانات الذين يواجهون المعاناة في باكستان، حيث سنكون قادرين على دعم الجميع إنشاء الله".

وأسفرت تلك الفيضانات عن وفاة أكثر من ألف شخص منذ يونيو، وجرفت أجزاء واسعة من المزروعات الحيوية وألحقت دمارا أو أضرارا بأكثر من مليون مسكن. وتعزو السلطات ذلك إلى التغير المناخي الذي يزيد من تواتر ظواهر الطقس القصوى وشدتها.

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