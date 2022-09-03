تقيل وبيتكسف .. شهيرة تكشف تفاصيل تعامل محمود ياسين مع المعجبات

كشفت الفنانة شهيرة، تفاصيل خاصة عن حياتها الخاصة وزوجها محمود ياسين.

وقالت شهيرة، :"محمود ياسين كان تقيل مش خفيف، وكان محاط بأجمل النجمات والمعجبات من كل الأعمار، وأنا اللي كنت بساعده في أنه يتواصل مع المعجبات في البيت، وهو في الأساس خجول ولما واحدة تقوله أنا بحبك ونفسي أشوفك كان يبقى مكسوف جدًّا وهو بيرد".

وأضافت شهيرة، :"أنا كنت بقدر أي معجبة تقوله بحبك، ومرة واحدة جت اتشعلقت في رقبته وأنا واقفة جنبه وما عملتش حاجة، والغيرة عندي تكون لما يبقى فيه ناقوس خطر ويكون واحدة عندها رغبة مش حلوة وقتها كنت أتدخل".

وتابعت شهيرة، أنه : "كنت أتدخل لو حسيت إن فيه واحدة عايزة تخطف محمود ياسين وتخرب البيت، ولما كانت واحدة بتبقى عايزة تخرب بيتي كنت بتكلم معاه فيقول لي المقص اللي تقص بيه ضافر رجلك برقبة كل المعجبات".