الدولار يسجل 19.25 جنيه .. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت

استعرض برنامج 8 الصبح المُذاع على فضائية " دى ام سى " تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات العربية والاجنبية فى الأسواق اليوم السبت 3-9-2022

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 19.25 جنيه للبيع، و19.18 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 19.23 جنيه للبيع، و19.15 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني 22.77 جنيه للبيع، و22.55 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 5.12 جنيه للبيع، و5.10 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى 62.60 جنيه للبيع، و62.16 للشراء.