عمرها 10 سنوات.. فريدة تنشر كتابا عن آثار مصر بطريقة مبتكرة

كشفت الطفلة فريدة محمد البالغة من العمر 10 سنوات تفاصيل نشرها كتاب بعنوان "مصر بعيون طفلة" تحدثت فيه عن الجمهورية الجديدة.

وقالت "فريدة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية dmc، إن هدفها من نشر الكتاب هو توعية الجميع بالحضارة المصرية القديمة وانها مستقبلهم بالإضافة لرغبتها فى إضافة تفاصيل حول أهمية التغيرات المناخية وتأثيرها على كوكب الأرض.

وأشارت إلى أن كتابها يتحدث عن طفل وطفلة مصريين وأقاما خارج مصر وكانا لا يجدان رغبة أو وقت لزيارة مصر فى الإجازة الصيفية ولكن جدهم قام بتغيير فكرتهم وقرر اصطحابهم كل يوم لمزار سياحى جديد فى مصر ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين ،وكافة المشاريع الجديدة ، مبادرة حياة كريمة ، الآثار الفرعونية.

وأوضحت أنها كانت تحرص على جمع المعلومات من الانترنت عن تراث مصر التاريخى .