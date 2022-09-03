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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤول روسي: المحللون الغربيون يريدون دفع موسكو إلى مرحلة جديدة من التفكك

صدى البلد

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف إن المحللين الغربيين يكتبون عن حتمية موت جميع الإمبراطوريات، ويريدون دفع روسيا إلى جولة جديدة من التفكك بكل الوسائل، باستخدام الأحداث في أوكرانيا، محذرا من أن تلك الأحلام حول انهيار روسيا خطيرة للغاية، ولا ينبغي الاستهانة بها.


وقال ميدفيديف، وفقا لوكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) اليوم /السبت/ :"لقد شاهدت كيف يكتب المحللون في الخارج مرة أخرى بأيد مرتجفة عن حتمية موت جميع الإمبراطوريات ويتحدث العديد من السياسيين الغربيين بصوت عالٍ عن ذلك، مثلا، انهارت الإمبراطورية الإسبانية والإمبراطورية الإنجليزية والبعض الآخر أنهت عهدها، وروسيا لن تنهار، حتى على الرغم من انهيار الاتحاد السوفيتي".


وأضاف "لذلك هم يرون أنه يجب عليهم بكل الوسائل دفع بلادنا إلى جولة جديدة من التفكك، والاستفادة من الصراع المسلح في أوكرانيا، وفعل كل شيء حتى تتوقف مؤسسات الدولة الروسية عن العمل، وحرمان البلد من الحكم الفعال كما كان في عام 1991 ونتيجة لذلك، القضاء على روسيا من المجال السياسي".


وأشار إلى أن السياسيين الغربيين يحلمون بالفكر السري لانهيار الدولة الروسية والتفكير في كيفية تمزيق الروس إلى أشلاء.

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