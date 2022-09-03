عاجل
الدكتور إبراهيم عشماوي : قرار وزاري بشأن مشتريات التموين وتداول الذهب عبر المنصة الإلكترونية للبورصة السلعية.. والتنسيق مع الغرف التجارية خير ضامن لوجود احتياطي استراتيجي  يحدث في المغرب.. أساتذة يستقبلون العام الدراسي الجديد بالاحتجاجات إصابة 3 أشخاص.. السيطرة على حريق داخل قسم صيانة بمدرسة في المنيا تحصين 2.8 مليون رأس ماشية.. الزراعة: تنفيذ برامج تحسين السلالات لزيادة الإنتاج مصرع شخصين وإصابة 31 أخرين إثر انقلاب نقل محمل بالعمال بسوهاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بمكياج جذاب.. أسماء جلال تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

أسماء جلال
أسماء جلال

تألقت الفنانة أسماء جلال في ظهور جديد لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

وظهرت أسماء جلال في الصورة بإطلالة كلاسيكية مرتدية شميز ستان، واعتمدت مكياج جذاب، ورافعة خصلات.

بهاف ستومك.. أسماء جلال تخطف أنظار جمهورها عبر أنستجرام

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أسماء جلال مسلسل "خلى بالك من زيزي" وهو من بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح، على قاسم، بيومي فؤاد، صبري فواز، نهى عابدين، أسماء جلال، على الطيب، صفاء الطوخي، سلوى محمد على، كريم الشناوى.

كما تقوم الفنانة أسماء جلال الان بتصوير فيلم "بضع ساعات في يوم ما " بشخصية "أمل" و هي شخصية مذبذبة بعض الشئ و قصتها فيه مع الفنان محمد الشرنوبي، ويشارك في بطولة العمل كلا من مي عمر، محمد الشرنوبي، هشام ماجد، مايان السيد، هنا الزاهد، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد صادق ومأخوذًا من رواية تحمل نفس الاسم لمحمد صادق، وهو من إخراج عثمان أبو لبن.

التواصل الاجتماعي انستجرام هنا الزاهد أحدث ظهور الفنان محمد الشرنوبي محمد الشرنوبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر: آدي هوتر مديرا فنيا لـ الأهلي

قرار نهائي.. ماركو روزه يحسم موقفه من تدريب الأهلي |خاص

جنون الذهب.. قفزة صادمة في الأسعار وعيار 21 يفوق التوقعات

تعرف على أبرز قائمة صفقات النادي الأهلي استعدادا للموسم الجديد

فاز على بايرن ميونخ 5-0.. ما تريد معرفته عن آدي هوتر مدرب الأهلي المحتمل

امرأة في محكمة الأسرة: جوزي عايزني أكون في حضن صاحبه وهو ياخد مراته

مذيعة تبتلع ذبابة على الهواء.. لن تصدق ردة فعلها|فيديو

30 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 3 سبتمبر 2022

ترشيحاتنا

زوجة مايكل جاكسون تفجر مفاجأة وتحمل نفسها المسئولية عن وفاته.. تفاصيل

بشرى للموظفين والمتقاعدين.. تعديل تشريعي مرتقب يؤدي لـ زيادة المعاشات| تفاصيل

بقيمة 494,168 مليون دولار.. أهم 5 دول مستوردة للحديد المصرى خلال 2022.. بالأرقام

فرج عامر: أبو جبل حارس عملاق ومشكلته في شقيق ووكيل أعماله.. شاهد

ديربي الميرسيسايد.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين ليفربول وإيفرتون في البريميرليج

8 قرارات جديدة.. لماذا لجأ رضا حجازي لتعديل خطة طارق شوقي؟ القصة كاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيبة جلد ثعبان.. هيفاء وهبي تستعرض جمالها بإطلالة جذابة.. شاهد

شاب تتعمد إخفاءه وعقد ماسي.. هيفاء وهبي تثير الجدل حول ارتباطها

بملابس ملفتة| زوجة خالد سليم تتألق في أحدث ظهور لها.. شاهد

الرجالة في أمان.. تلوث الهواء يهدد النساء بمرض خطير

فيديو

انهيار ابنة علي عبد الخالق في البكاء لحظة تشييع جثمان والدها.. فيديو

شاب تتعمد إخفاءه وعقد ماسي.. هيفاء وهبي تثير الجدل حول ارتباطها

بشكل إلزامي.. التضامن تعلن عن دورات إجبارية للمقبلين على الزواج

العلاقة الجنسية قبل الزواج.. تحت شعار الحرية الشخصية نجوم يثيرون الجدل أخرهم محمد عطية.. وفنانة شهيرة تقيم علاقة لمدة عامين قبل الارتباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ