فتاوى تشغل الأذهان.. نصيحة لمن يطيل الجلوس في الزيارات ويحرج أهل المنزل.. وحكم تأخير صلاة العشاء بدون عذر .. الإفتاء توضح

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصدها فيما يلي



وقالت دار الإفتاء إن الشريعة الإسلامية قررت أنَّه ينبغي على الزائر عدمُ الإطالة في وقت الزيارة مراعاةً لظروف أهل البيت؛ لأنهم قد يكونون منشغلين بأمور أخرى مهمة؛ يقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ﴾ [الأحزاب: 53].

فقد نزلت هذه الآية بسبب قومٍ يأكلون عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وليمة أمّ المؤمنين السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها، ثم جلسوا يتحدثون في منزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منشغلٌ بحاجة أهله، لكن منعه الحياءُ من أن يأمرهم بالخروج من منزله.

ونستفيد ممَّا سبق أنَّه ينبغي على الزائر ألَّا يطيلَ من وقت الزيارة، ولا يكرّرها كثيرًا؛ حتى لا يملَّ أهلُ البيت منه.



حكم تأخير صلاة العشاء بدون عذر .. الإفتاء توضح



حكم تأخير صلاة العشاء بدون عذر .. سؤال ورد للشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن وقت العشاء مقسم إلى وقت جواز، ووقت وجوب، موضحًا أن وقت الجواز، هو عند رفع الآذان وحتى صلاتها، ووقت الوجوب والذي يستمر حتى منتصف الليل، وتمتد العشاء إلى قبيل الفجر إذا كان هناك عذر.



وأوضح أمين الفتوى، عبر البث المباشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، أن التأخير عن منتصف الليل بدون عذر مخالف وغير لائق ويفضل ألا تتأخر صلاة العشاء عن منتصف الليل.

علي جمعة: "أم موسى" كانت عمة أبيه عمران..



قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن الأئمة اتفقت بنصوصهم على أن كل نجس من الإنسان، هو طاهر من سائر الأنبياء.

وأضاف علي جمعة، في فيديو لشرح كتاب "متن الغاية والتقريب"، أن الوصف بالنجاسة أو عدم النجاسة هو أمر إلهي، مثل الزواج، فتجد شريعة تجيز الزواج من العمة، حتى قالوا إن "أم موسى" كانت عمة أبيه وهو عمران، ولكن هذا كان على شريعة سيدنا إبراهيم، فلما جاءت اليهودية على يد سيدنا موسى حرمت هذه العبارة، ولما جاء الإسلام ومن قبله المسيحية، أيضا حرمت هذه العبارة.

وتابع: كل ما يتعلق بالزواج فهو نظام رباني إلهي، ليس فيه تدخل بشري .



علي جمعة: الخمر إذا تحولت إلى الخل طهرت



قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن الخمر إذا تخللت بنفسها طهرت، كأن يضع إنسان زجاجة من الخمر في بيته ثم يتوب إلى الله من شرب الخمر، ويسافر ويرجع بعد فترة ، فيجدها قد تخللت وتحولت إلى الخل، فإن زجاجة الخمر في هذه الحالة أصبحت طاهرة.

وأضاف علي جمعة، في فيديو عن شرح كتاب "متن الغاية والتقريب" ، أن الخمر نجس ، بنص القرآن، ولكنها قد تطهر بنفسها كما تم توضيحه ، وقد تطهر بإلقاء شئ فيها، مثل التفاحة التي تتفاعل مع الخمر حتى تحولها إلى خل، فيقول الشافعية حكمها المتنجسة، حيث تنجست التفاحة وتحولت الخمر إلى هل فطهرت، وفيها جزء من التفاحة النجسة، فتكر على الطهارة بالبطلانن فتكون في النهاية متنجسة.



وتابع: ولذلك نقول الخمر تتخلل أو تتحول إلى الخل بنفسها، فتكون طاهرة، وليس بإلقاء شئ فيها يحولها إلى الخل.