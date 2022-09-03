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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

علي جمعة: كل إنسان يتكلم بما لا يتقن محسوب عليه

علي جمعة
علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الأدب يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم: (كَلامُ ابْنِ آدَمَ عَلَيْهِ لا لَهُ إِلا أَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ أَوْ ذِكْرُ الله) (أخرجه الترمذي في سننه) مضيفا: أدبٌ عالٍ، لا نراه في حياتنا حيث يتصدر كل إنسان في غير موضعه وعمله، فيهرف بما لا يعرف، ويتكلم بما لا يتقن، وكل ذلك محسوب عليه لا له.

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علي جمعة: الخمر إذا تحولت إلى الخل طهرت

وأضاف جمعة عبر الفيسبوك: إذا أنت فعلت هذا فإن الناس لا يتركونك، ولكن يستفزونك ليخرجوك عن ذلك الخُلق، فيأتي الحديث : (لا تغضب ولك الجنة)، ويربط عدم الغضب بالجنة، والغضب حجاب وحائل على ذهن الإنسان يمنعه من التفكر الصحيح ومن التدبر، ومن اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، والغضب يجعل الإنسان يتهور في حياته، والغضب يجعل الإنسان غير راض عن الله، وربنا سبحانه وتعالى يستحق منا الرضا، فهو الذي خلق وهو الذي أمر وهو الذي من أسمائه الصبور.

وتابع:  والله سبحانه وتعالى يعلمنا على لسان نبينا بل والأنبياء من قبله: {فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ المُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ} [يوسف:18]، هذا الهدوء النفسي يجعلك أكثر قدرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب والتصرف السليم الصحيح في الوقت المَليح.
 

علي جمعة هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف الدكتور علي جمعة الازهر الشريف

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