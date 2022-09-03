علي جمعة: الخمر إذا تحولت إلى الخل طهرت

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن الخمر إذا تخللت بنفسها طهرت، كأن يضع إنسان زجاجة من الخمر في بيته ثم يتوب إلى الله من شرب الخمر، ويسافر ويرجع بعد فترة ، فيجدها قد تخللت وتحولت إلى الخل، فإن زجاجة الخمر في هذه الحالة أصبحت طاهرة.

وأضاف علي جمعة، في فيديو عن شرح كتاب "متن الغاية والتقريب" ، أن الخمر نجس ، بنص القرآن، ولكنها قد تطهر بنفسها كما تم توضيحه ، وقد تطهر بإلقاء شئ فيها، مثل التفاحة التي تتفاعل مع الخمر حتى تحولها إلى خل، فيقول الشافعية حكمها المتنجسة، حيث تنجست التفاحة وتحولت الخمر إلى هل فطهرت، وفيها جزء من التفاحة النجسة، فتكر على الطهارة بالبطلانن فتكون في النهاية متنجسة.



وتابع: ولذلك نقول الخمر تتخلل أو تتحول إلى الخل بنفسها، فتكون طاهرة، وليس بإلقاء شئ فيها يحولها إلى الخل.