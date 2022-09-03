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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بزيادة 2 جنيه.. ننشر أسعار 10 أنواع سجائر شعبية| تفاصيل

صدى البلد

أعلنت شركة  الشرقية- إيسترن كومباني، عن زيادة أسعار منتجاتها من السجائر المحلية بقيمة جنيهين اعتبارا من غدا الأحد.

 

وأوضحت شركة الشرقية- إيسترن كومباني ،أن الزيادة  جاءت وفقاً لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته واستكمالا لقانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

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وجاءت أسعار السجائر الجديدة الخاصة بسعر البيع للمستهلك كالآتى:

 

سجل سعر كليوباترا بوكس 10 حوالي 13 جنيهاً

سعر كليوباترا كينج سايز 20.50 جنيه

سعر سجائر كليوباترا سوفت كوين 21جنيهاً

سعر سجائر (بوسطن، بلمونت)  22 جنيه

سعر سجائر كليوباترا بوكس ( أبيض، ألوان ) إلى 22 جنيهاً

سعر سجائر سوبر ستار 23 جنيهاً

سعر سجائر مونديال (أحمر، أزرق ، سيلفر)  23 جنيها

سعر مونديال سويتش ( بلوبيري، منتول)  24 جنيها

سعر كليوباترا بلاك 24 جنيهاً

وسجلت ماتوسيان سوبر 24 جنيها.

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السجائر المحلية ايسترن كومباني ضريبة القيمة المضافة السجائر سجائر زيادة أسعار

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