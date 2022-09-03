بزيادة 2 جنيه.. ننشر أسعار 10 أنواع سجائر شعبية| تفاصيل

أعلنت شركة الشرقية- إيسترن كومباني، عن زيادة أسعار منتجاتها من السجائر المحلية بقيمة جنيهين اعتبارا من غدا الأحد.

وأوضحت شركة الشرقية- إيسترن كومباني ،أن الزيادة جاءت وفقاً لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته واستكمالا لقانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

وجاءت أسعار السجائر الجديدة الخاصة بسعر البيع للمستهلك كالآتى:

سجل سعر كليوباترا بوكس 10 حوالي 13 جنيهاً

سعر كليوباترا كينج سايز 20.50 جنيه

سعر سجائر كليوباترا سوفت كوين 21جنيهاً

سعر سجائر (بوسطن، بلمونت) 22 جنيه

سعر سجائر كليوباترا بوكس ( أبيض، ألوان ) إلى 22 جنيهاً

سعر سجائر سوبر ستار 23 جنيهاً

سعر سجائر مونديال (أحمر، أزرق ، سيلفر) 23 جنيها

سعر مونديال سويتش ( بلوبيري، منتول) 24 جنيها

سعر كليوباترا بلاك 24 جنيهاً

وسجلت ماتوسيان سوبر 24 جنيها.