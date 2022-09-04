مفاجأة .. فرج عامر : الاهلي يضم محمود حمادة لاعب نادي فاركو

اعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق ، ان النادى الاهلي ضم محمود حمادة نجم خط الوسط في نادي فاركو .



وكتب فرج عامر " مفاجأة .. الاهلي يضم محمود حمادة نجم خط الوسط في نادي فاركو والمنضم للمنتخب القومي حديثا والذي اعجب به روي فيتوريا بشدة ".



وأكد فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، أن مصطفى فتحي لاعب التعاون السعودي تألق عندما كان متواجد في سموحة، مضيفا:" مصطفى فتحي نفسه يروح الأهلي".



وقال فرج عامر في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي “ المذاع على قناة “ صدى البلد”، :” لما الاهلي يكون عايز لاعب بيراميدز يرفع سعر اللاعب سواء محلي او اجنبي".



وأضاف فرج عامر :" الغالبية العظمى من اللاعبين تتمنى ان تلعب في الأهلي"، مضيفا:" رمضان صبحي نفسه يرجع الاهلي لكن استحالة يرجع الاهلي تاني ".