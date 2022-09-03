فرج عامر: كان لازم أمشي عشان الناس تعرف عملت إيه لـ سموحة

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، أنه صدر قرار بوقف انتخابات نادي سموحة كما صدر حكم نهائي بات بإلغاء الجمعية العمومية وما ترتب عليها من آثار .

وقال فرج عامر في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد :" اتمنى تنفيذ هذا الحكم من وزير الشباب والرياضة".

مش زعلان إني سبت سموحة

وأضاف فرج عامر :" مصر دولة محترمة وكبيرة ودولة قانون"، مضيفا:" مش زعلان إني سبت سموحة".

وابع فرج عامر :" انا خليت نادي سموحة أعظم نادي وكان لازم امشي عشان الناس تعرف انا عملت إيه للنادي ".

واكمل فرج عامر :" لم ادخل النادي منذ تركي للنادي وأنا مشغول بحاجات تانية، واتمنى لنادي سموحة كل الازدهار والنجاح ".