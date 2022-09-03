فرج عامر: أبو جبل حارس عملاق ومشكلته في شقيق ووكيل أعماله.. شاهد

نشر فرج عامر تغريدة جديدة علي صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب فرج عامر:" أبو جبل حارس عملاق وأندية كبيرة وكثيرة تتمني أن ينتقل اليها ، ولكن شقيقة مصطفي ووكيل أعماله في نفس الوقت لة اتصالات وأفكار غيرً عادية".

صفقات الأهلي

يذكر أن جدد مسئولو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مفاوضاتهم خلال الفترة الماضية، من أجل التعاقد مع أحد نجوم بيراميدز، من أجل تدعيم صفوف المارد الأحمر بالموسم المقبل.

وعرض مسئولو الأهلي على إدارة بيراميدز تحويل إعارة مصطفى شوبير من عام واحد إلى عامين مقابل الحصول على إبراهيم عادل بجانب دفع مقابل مالي بقيمة 2.5 مليون دولار.