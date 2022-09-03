ببالغ الحزن والأسى.. فرج عامر ينعي شقيقة محمود الخطيب بكلمات مؤثرة

نعى فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق ، شقيقة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والتي وافتها المنية مساء أمس الجمعة.

وكتب فرج عامر على صفحته الرسمية عبر تويتر: ببالغ الحزن والأسى وبالنيابة عن جميع افراد اسرتي وعن نفسي أتقدم بتعازينا القلبية للكابتن محمود الخطيب وجميع افراد اسرته في وفاة شقيقة سيادته. للفقيدة الرحمه وللاسرة خالص العزاء.

وتُوفيت شقيقة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، أمس الجمعة، حسب ما أكد النادي في بيان رسمي منذ قليل.

وجاء البيان كالآتي:" مجلس إدارة النادي الأهلي، وقطاعات النادي الرياضية والإدارية، يتقدمون بخالص التعازي للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، في وفاة المغفور لها بإذن الله «شقيقته».. داعين المولى -عزّ وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويدخلها فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.