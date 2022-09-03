خالص العزاء.. كريم فهمي ينعي شقيقة محمود الخطيب

نعى الفنان كريم فهمي ، شقيقة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والتي وافتها المنية مساء امس الجمعة.

وكتب علي صفحته الرسمية عبر انستجرام :خالص العزاء للكابتن محمود الخطيب ولاسرتة السيدة شقيقة اللهم اغفرلها و ارحمها و الهم ذويها الصبر و السلوان.



وتُوفيت شقيقة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، امس الجمعة، حسب ما أكد النادي في بيان رسمي منذ قليل.

وجاء البيان كالآتي:" مجلس إدارة النادي الأهلي، وقطاعات النادي الرياضية والإدارية، يتقدمون بخالص التعازي للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، في وفاة المغفور لها بإذن الله «شقيقته».. داعين المولى -عزّ وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويدخلها فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.



