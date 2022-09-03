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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خالص العزاء.. كريم فهمي ينعي شقيقة محمود الخطيب

صدى البلد

نعى الفنان كريم فهمي ، شقيقة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والتي وافتها المنية مساء امس الجمعة.

وكتب علي  صفحته الرسمية عبر انستجرام :خالص العزاء للكابتن محمود الخطيب ولاسرتة السيدة شقيقة اللهم اغفرلها و ارحمها و الهم ذويها الصبر و السلوان.

الأعلى للإعلام ينعى شقيقة محمود الخطيب

خالص العزاء .. مرتضى منصور ينعى شقيقة محمود الخطيب


وتُوفيت شقيقة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، امس الجمعة، حسب ما أكد النادي في بيان رسمي منذ قليل.

وجاء البيان كالآتي:" مجلس إدارة النادي الأهلي، وقطاعات النادي الرياضية والإدارية، يتقدمون بخالص التعازي للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، في وفاة المغفور لها بإذن الله «شقيقته».. داعين المولى -عزّ وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويدخلها فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.


 

 

 

كريم فهمي الكابتن محمود الخطيب شقيقة محمود الخطيب

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