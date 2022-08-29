مقابل لاعبين.. فرج عامر يعلن عن انضمام نجم بيراميدز للاهلى | تفاصيل

أعلن فرج عامر ، رئيس نادي سموحة السابق، عن انضمام إبراهيم عادل لاعب نادى بيراميدز ، مقابل مليون ونصف دولار واعارة محمد شريف ، ومحمد محمود لمدة موسم لكل منهما .

وكتب فرج عامر “ ابراهيم عادل في الاهلي نظير مليون ونصف دولار واعارة محمد شريف ، ومحمد محمود لمدة موسم لكل منهما ”.

يذكر ان جدد مسئولو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مفاوضاتهم خلال الفترة الماضية، من أجل التعاقد مع أحد نجوم بيراميدز، من أجل تدعيم صفوف المارد الأحمر بالموسم المقبل.

وعرض مسئولو الأهلي على إدارة بيراميدز تحويل إعارة مصطفى شوبير من عام واحد إلى عامين مقابل الحصول على إبراهيم عادل بجانب دفع مقابل مالي بقيمة 2.5 مليون دولار.