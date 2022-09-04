سعد الزنط: قرار وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين جاء بوقته المناسب

علق سعد الزنط، مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، على قرار وزارة المالية الخاص بوقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين وخفض أعباء الأرضيات.

وأكد “الزنط” أن هذا القرار جاء فى وقته المناسب تجنبا لبقاء البضائع فترة أطول فى الميناء ودفع رسوم وأرضيات كثيرة بشأنها.

وقال "الزنط،" خلال استضافته مع الإعلامية رشا مجدى ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" الذى يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، إن مصلحة الجمارك دورها هام وحيوى ولا غنى عنه فى المنظومة الاقتصادية، وهذا القرار هام، خاصة بعد مواجهة العالم الأزمات العالمية تتطلب إجراءات عدة وحلولا اقتصادية مختلفة.

وأضاف أن الحكومة المصرية تشعر باحتياجات الأسواق وترفع الأعباء عن المواطنين وتزيل العوائق أمام المستثمرين والتجار فى تدشين مشروعاتهم وإطلاق برامج إصلاحية للنمو الاقتصادى.

