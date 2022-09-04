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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 730 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق 5 مراكز بالبحيرة

حملات رفع الإشغالات
حملات رفع الإشغالات

أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة البحيرة عن رفع ٧٣٠ حالة إشغال طريق مخالف تنوعت مابين ثابت ومتحرك عبارة عن:-

- ٤٩٧ حالة إشغال طريق مخالف بنطاق الشوارع الرئيسية والفرعية بدمنهور. 

- ١٤٣ حالة إشغال طريق مخالف بمركز ومدينة ايتاي البارود.

- ٤٠ حالة إشغال طريق مخالف بمركز ومدينة الدلنجات

- ٣٤ حالة إشغال طريق مخالف بالمحمودية وتحرير ٨ محاضر للمخالفين و ١٦حالة اشغال برشيد.

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة لرفع كافة الإشغالات بالشوارع والطرق، للحفاظ على السيولة المرورية ولتيسير حركة المواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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