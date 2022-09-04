رفع 730 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق 5 مراكز بالبحيرة

أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة البحيرة عن رفع ٧٣٠ حالة إشغال طريق مخالف تنوعت مابين ثابت ومتحرك عبارة عن:-

- ٤٩٧ حالة إشغال طريق مخالف بنطاق الشوارع الرئيسية والفرعية بدمنهور.



- ١٤٣ حالة إشغال طريق مخالف بمركز ومدينة ايتاي البارود.

- ٤٠ حالة إشغال طريق مخالف بمركز ومدينة الدلنجات

- ٣٤ حالة إشغال طريق مخالف بالمحمودية وتحرير ٨ محاضر للمخالفين و ١٦حالة اشغال برشيد.

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة لرفع كافة الإشغالات بالشوارع والطرق، للحفاظ على السيولة المرورية ولتيسير حركة المواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.