قال عضو البرلمان الأوروبي، جوردان بارديلا، إن عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة علي روسيا انقلبت ضد الأوروبيين وأثرت على روسيا.

وفي مقابلة مع قناة “BFMTV” الفرنسية، قال المرشح لرئاسة حزب التجمع الوطني الفرنسي: "اليوم نرى أن عقوبات الطاقة المفروضة على روسيا هي أكثر إيلامًا للشعب الفرنسي منها لروسيا، التي تغرق الآن بالمال. لنكن صريحين: هذه العقوبات ساعدت روسيا على الثراء ... هذه العقوبات انقلبت علينا”.

وأضاف أنه إذا قطعت روسيا إمدادات الغاز عن أوروبا، فإن فرنسا وألمانيا "ستجدان نفسيهما في وضع صعب للغاية".

وفي يونيو، تبنى الاتحاد الأوروبي الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك حظر النفط بشكل تدريجي.

وفي وقت سابق، قال زعيم حزب الرابطة الإيطالية، ماتيو سالفيني، إن سلطات الاتحاد الأوروبي يجب أن تسدد تكاليف المواطنين بسبب عواقب العقوبات ضد روسيا.

وقال سالفيني: "نطلب من أوروبا، كما في حالة فيروس كورونا، وضع درع لتغطية الفواتير التي تدفعها العائلات الإضافية، وإلا فإننا نجازف بمليون وظيفة في سبتمبر".

وأكد أنه يؤيد استمرار العقوبات، لكنه لا يعتبرها فعالة.

وقال سالفيني، إن “عدة أشهر مرت، وتضاعفت فواتير الغاز ثلاث مرات”، مضيفا أن “الأزمة في أوكرانيا مستمرة، وخزانة روسيا تتجدد”.

وفي وقت سابق، قال سالفيني إن العقوبات المفروضة على روسيا غير فعالة وتساعد الاقتصاد الروسي.

وأضاف: "ولأول مرة في التاريخ يكسب من يخضع لعقوبات".