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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد ملخص وأهداف مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

صدى البلد

اكتسح نادي مانشستر يونايتد نظيره أرسنال بثلاثية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف التقدم عن طريق أنتوني الوافد الجديد في الدقيقة 35.

ثم تعادل ساكا في الدقيقة 60 من عمر الشوط الثاني، ثم تقدم مجدداً فريق مانشستر يونايتد عن طريق راشفورد في الدقيقة 66.

ثم أضاف راشفورد أيضاً الهدف الثالث له والأخير في المباراة في الدقيقة 75.

وجاء تشكيل مانشستر كالتالي:

حراسة المرمى : دي خيا

خط الدفاع : دالوت- فاران - مارتينيز - مالاسيا

خط الوسط: مكتوميناي - إريكسن - برونو فيرنانديز

خط الهجوم : أنتوني - سانتشو - راشفورد

تشكيل آرسنال:

حراسة المرمى : آرون رامسديل

الدفاع: بين وايت – ويليام ساليبا – جابريال – زينشينكو

الوسط: ألبرت لوكونجا – جرانيت تشاكا  – مارتن أوديجارد

الهجوم: بوكايو ساكا - جابريال مارتينلي – جابريال جيسوس

ويفقد فريق آرسنال خدمات نجمه المصري محمد النني، بسبب الإصابة.

وبهذه النتيجة، يتصدر آرسنال جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الخامس بـ 12 نقاط.

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