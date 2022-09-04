ليست صحيحة.. الإسكان تنفي طرح إعلانات عن وحدات سكنية

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن هناك العديد من الإعلانات المزيفة التي يتم تصديرها للمواطنين، فيما يخص الوحدات السكينة وكراسات الشروط الخاصة بهم.

وشددت "مي عبد الحميد" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، على أن الصور والإعلانات المنتشرة الفترة الحالية ليست صحيحة ولا تمس الواقع، متابعة: سنقوم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك الإعلانات المزيفة.

ولفتت إلى أنه سيتم الإعلان عن وحدات سكنية في وجه بحري والصعيد، وذلك خلال أسبوعين، منوهة بأن أسعار الوحدات ستكون غير مسبوقة.