أناقة وجمال.. هبة مجدي تخطف قلوب متابعيها

كشفت الفنانة هبة مجدى، عن احدث جلسة تصوير خضعت لها وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت هبة مجدى في الصور بإطلالة كاجوال، مرتدية توب أنيق باللون البرتقالي ونسقت معه بنطال جينز، واعتمدت مكياجًا مميزا وتسريحة شعر بسيطة، وحازت الصور على إعجاب جمهور ومتابعي الفنانة.









وشاركت هبة مجدي فى دراما رمضان المنقضي 2022 بمسلسل "المداح - أسطورة الوادي" بطولة حمادة هلال، وأحمد عبد العزيز، وسهر الصايغ، وخالد سرحان، ودنيا عبد العزيز، وحنان سليمان، وكمال أبورية، وولاء الشريف، وحنان سليمان، وعفاف رشاد، وهلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وآخرين، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.