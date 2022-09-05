موجز السوشيال.. فرج عامر يوضح حقيقة عودة كريم نيدفيد للأهلي.. ميريهان حسين تزور مستشفى سرطان الأطفال

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:



فرج عامر يوضح حقيقة عودة كريم نيدفيد للأهلي

شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة الأسبق، منشورا جديد يوضح موقف لاعب الأهلي كريم نيدفيد خلال الموسم الجديد، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب: "كريم نيدفد عين في الجنة وعين في النار، نفسه يلعب في الأهلي وينهي إعارته فورا ويعود، ولكن في نفس الوقت عايز يضمن مكان في التشكيلة الأساسية للأهلي، وهذا ما لا يمكن أن يتعهد به أي مسئول في الأهلي".

https://www.elbalad.news/5426134



بعد أغنية أبو خطين حمر.. عمر كمال يشوق لعمل سينمائي قريباً

نشر الفنان عمر كمال، صوراً جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وأعلن عمر كمال عن انضمامه لعمل في السينما، وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره عبر السوشيال ميديا.

https://www.elbalad.news/5426395

لفته إنسانية.. ميريهان حسين تزور مستشفى سرطان الاطفال

شاركت الفنانة ميريهان حسين، متابعيها صورا من زيارتها لمستشفى سرطان الأطفال، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت ميريهان حسين في لفتة إنسانية، خلال زيارتها مستشفي سرطان الأطفال وتقديمها الهدايا والالعاب لهم، وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها.

https://www.elbalad.news/5426179