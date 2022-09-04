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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يوضح حقيقة عودة كريم نيدفيد للأهلي

صدى البلد

شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة الأسبق، منشورا جديد يوضح موقف لاعب الأهلي كريم نيدفيد خلال الموسم الجديد، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب: "كريم نيدفد عين في الجنة وعين في النار، نفسه يلعب في الأهلي وينهي إعارته فورا ويعود، ولكن في نفس الوقت عايز يضمن مكان في التشكيلة الأساسية للأهلي، وهذا ما لا يمكن أن يتعهد به أي مسئول في الأهلي".

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صدمة جديدة من نيدفيد لمسئولي الأهلي

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حقيقة عودة كريم نيدفيد لـ الأهلي في الصيف

وأكد فرج عامر، أن مصطفى فتحي لاعب التعاون السعودي تألق عندما كان متواجدا في سموحة، مضيفا: "مصطفى فتحي نفسه يروح الأهلي".

وقال فرج عامر، في  حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “على مسئوليتي“ المذاع على قناة “صدى البلد”: ”لما الأهلي يكون عايز لاعب بيراميدز يرفع سعر اللاعب سواء محلي أو أجنبي".

وأضاف: "الغالبية العظمى من اللاعبين تتمنى أن تلعب في الأهلي"، وتابع: "رمضان صبحي نفسه يرجع الأهلي لكن استحالة يرجع الأهلي تاني".

الأهلى فرج عامر كريم نيدفيد رمضان صبحي

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