تفاصيل عرض الأهلي لضم شلبي من إنبي

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن النادي الأهلي واصل مفاوضاته مع نادي إنبي، للحصول على عقد مصطفى شلبي لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال ياسين خلال برنامجه الإذاعي "ديربي مع عمر ربيع ياسين" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "الأهلي عرض على الفريق البترولي 12 مليون جنيه لضم اللاعب بالميركاتو الصيفي".

وأضاف : "شلبي وقع على عقود انتقاله للأهلي منذ فترة ليست ببعيدة، وينتظر حسم التفاوض بين الناديين للتواجد مع الفريق بالموسم الجديد".

واختتم: "إنبي كان يرغب في الحصول على مبلغ 15 مليون جنيه، ولكن الأهلي وصل بعرضه إلى 12 مليون جنيه، من أجل حسم الصفقة".