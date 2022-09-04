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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجاة عضو مجلس الأهلي من حادث مروع .. وكسر مضاعف بذراعه.. صور

نجاة عضو مجلس الأهلي
نجاة عضو مجلس الأهلي من حادث مروع

تعرض الدكتور محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي لحادث مروع أثناء عودته من الساحل الشمالى لحضور عزاء شقيقة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى .

وأصيب سراج بكسر فى ذراعه الأيمن وتهشمت السيارة بعد الحادث المروع الذى تعرض له .

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سواريش يكشف 5 نقاط عن الأهلي وأزمة تهديده للناشئين وهجومه على الخطيب

عزاء شقيقة محمود الخطيب

يُقام مساء اليوم الأحد عزاء شقيقة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وذلك بالقاعة الرئيسية بمسجد المشير طنطاوي.. وكانت الفقيدة انتقلت إلى رحمة الله تعالى، وتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير يوم الجمعة الماضي.

الأهلي يوجه الشكر لسواريش

وجه مجلس إدارة النادي الأهلي الشكر لريكاردو سواريش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وجهازه المعاون عن الفترة الماضية التي تولى فيها المسئولية.

وأكد مجلس الأهلي علي تقديره الخالص للجهد الكبير الذي بذله سواريش ومساعديه، ومحاولاتهم التي لم تتوقف عن بذل أقصي ما لديهم سواء في التدريبات أو المباريات  حتي يتمكن الفريق من تقديم الأداء المنتظر وتحقيق النتائج المرجوة، وهو ما يقدره النادي ومسئوليه، وفي إطار الاحترام والاحتراف الذي يحكم العلاقة بين الطرفين. 

ونظرًا لبعض المعطيات تم اليوم إنهاء  التعاقد مع سواريش ومعاونيه بالتراضي. وعبر مجلس الإدارة عن تمنياته لهم بالتوفيق و النجاح في خطواتهم المقبلة.

 نجاة عضو مجلس الأهلي من حادث مروع
 نجاة عضو مجلس الأهلي من حادث مروع
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