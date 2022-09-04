بعد أغنية أبو خطين حمر.. عمر كمال يشوق الجمهور لعمل سينمائي.. شاهد

نشر الفنان عمر كمال، صوراً جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وأعلن عمر كمال عن انضمامه لعمل في السينما، وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره عبر السوشيال ميديا.

يذكر أ المطرب عمر كمال، طرح اليوم ، أغنيته الجديدة: يا أبو خطين حمر؛ احتفالا بفوز نادي الزمالك بدرع الدوري للعام الثاني على التوالي، بعد حصوله على 77 نقطة من مجموع المباريات التي خاضها خلال المسابقة.

وطرح عمر كمال، جزءا من الأغنية، عبر حسابه بموقع الصور الشهير إنستجرام، وعلق عليه،: أغنية يا أبو خطين حمر من أول النهاردة على mbc .