312 فريقًا في دوري مستقبل وطن في نسخته الرابعة بقنا

قال محمد عبد الستار تمام رئيس لجنة دوري "مستقبل وطن" أمين الشباب بمحافظة قنا إن عدد الفرق التي أنهت إجراءات التسجيل للمشاركة في البطولة الأكبر والأضخم على مستوى الجمهورية في نسختها الرابعة بلغ 312 فريقا حتى الآن على مستوى كافة المراكز بالمحافظة.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء أمس الأحد بمقر الحزب، وقال هشام قدوس الأمين المساعد للحزب بقنا إن الاجتماع بحث الاستعدادات النهائية والمواعيد المقترحة لبدء انطلاق الدوري بمختلف المراكز المحافظة طبقا للمواعيد التي أقرتها الأمانة المركزية بالقاهرة، مع إعداد تقرير يومي بكافة المستجدات، منوها بسير الحزب في عدة مجالات وتنظيم الفعاليات التي تمس كافة أطياف المجتمع، معلنا بدء التجهيز لإقامة أكبر منفذ لتوفير السلع الأساسية والضرورية بأسعار مخفضة للمواطنين.



وأوضح محمد عبد الستار تمام أنه سيشارك في البطولة هذا العام 3130 لاعبا يمثلون 10 مراكز بالمحافظة، وأن أعلى عدد للفرق المشاركة كان لأمانة مركز قنا بعدد 48 فريقا، ثم أمانات مراكز أبوتشت ودشنا وبندر قنا وفرشوط وقوص ونجع حمادي بكل منها 32 فريقا، ثم أمانتي قفط وقوص بعدد 28 فريقا، ثم أمانة الوقف بعدد 16 فريقا.