عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

312 فريقًا في دوري مستقبل وطن في نسخته الرابعة بقنا

صدى البلد

قال محمد عبد الستار تمام رئيس لجنة دوري "مستقبل وطن" أمين الشباب بمحافظة قنا إن عدد الفرق التي أنهت إجراءات التسجيل للمشاركة في البطولة الأكبر والأضخم على مستوى الجمهورية في نسختها الرابعة بلغ 312 فريقا حتى الآن على مستوى كافة المراكز بالمحافظة. 


جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء أمس الأحد بمقر الحزب، وقال هشام قدوس الأمين المساعد للحزب بقنا إن الاجتماع بحث الاستعدادات النهائية والمواعيد المقترحة لبدء انطلاق الدوري بمختلف المراكز المحافظة طبقا للمواعيد التي أقرتها الأمانة المركزية بالقاهرة، مع إعداد تقرير يومي بكافة المستجدات، منوها بسير الحزب في عدة مجالات وتنظيم الفعاليات التي تمس كافة أطياف المجتمع، معلنا بدء التجهيز لإقامة أكبر منفذ لتوفير السلع الأساسية والضرورية بأسعار مخفضة للمواطنين. 


وأوضح محمد عبد الستار تمام أنه سيشارك في البطولة هذا العام 3130 لاعبا يمثلون 10 مراكز بالمحافظة، وأن أعلى عدد للفرق المشاركة كان لأمانة مركز قنا بعدد 48 فريقا، ثم أمانات مراكز أبوتشت ودشنا وبندر قنا وفرشوط وقوص ونجع حمادي بكل منها 32 فريقا، ثم أمانتي قفط وقوص بعدد 28 فريقا، ثم أمانة الوقف بعدد 16 فريقا.

 

محمد عبد الستار مستقبل وطن محافظة قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خان الأمانة.. ممثلة تونسية شهيرة تتوعد مصوِّرًا بعد تسريب صورة عارية لها

بعد أحمد أيمن منصور.. الزمالك يحصل على توقيع مدافع سوبر

بعد أزماتها مع والدتها.. ابنة شريف منير تثير الجدل بفستان قصير

الإدارة في حيرة.. 3 مدربين عالميين رفضوا مفاوضات الأهلي.. ما السبب؟

عاجل .. سيراميكا كليوباترا يخطف صفقة الزمالك المنتظرة

شادي حسين.. قناص سيراميكا كليوباترا وهدافه التاريخي

فرج عامر: الألماني مارك روزه المدرب الجديد للنادي الأهلي

مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد بث مباشر الآن (1)-(3) في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

عظمة الفراعنة.. تفاصيل تعامد الشمس على معبد هيبس بمدينة الخارجة غدا

هشام زكريا: فضلت تدريب إيسترن كومباني على فريق بالدوري الممتاز.. فيديو

مصدر أمني ينفي وفاة شخص داخل محبسه بقسم البساتين نتيجة تعرضه للتعذيب

التغيرات المناخية التحدي الأصعب للعالم.. ماذا نفعل للتصدي لها؟| خبراء يضعون الحلول

الزمالك يخطر حازم إمام بعدم تجديد عقده وإلزامه بالرحيل

هبة قطب: المرأة غير مجبرة على أعمال المنزل ويفضل الراجل يجيب خدامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمايوه والتاتو.. ابنة حسين فهمي تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

بدون بطانة..مايا دياب تثير الجدل بهذا الفستان

وفاة شخص بسبب الشاورما في الهند.. وإجراءات صارمة على المحلات

طريقة عمل كريب الشيكولاتة زى المحلات

فيديو

الأزهر ينتفض ضد تريند «الست مش ملزمة» ويرد بقوة على أزمة إرضاع الصغير| فيديوجراف

رسميا.. اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات تعلن عبدالحليم علام نقيبا للمحامين

تغازل الهضبة .. دينا الشربيني تغني برج الحوت لـ عمرو دياب

حامل في الشهر التاسع ترفع أثقالا.. شيرين وجدي ترد على المنتقدين “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

اﻟﻤﺰﻳﺪ