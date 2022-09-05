السيدة مكة تروي تفاصيل عملها كـ رائدة اجتماعية ومشاركتها في فيلم أبواب مكة



روت السيدة مكة، بطلة فيلم أبواب مكة، تفاصيل عملها كـ رائدة اجتماعية ومشاركتها في فيلم "أبواب مكة"، قائلة:" كان هناك دعوات من قبل رئيس الوحدة لاختيار رائدات من أجل تنمية المرأة الريفية..وعليه قمت بالاشتراك والتدريب لمدة 23 يوما".

واسترسلت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، :" تم اختياري لأصبح رائدة ريفية تختص يتوعية السيدات، فيما يخص القضايا الأسرية، متابعا: تم اختياري كـ رائد ريفية منذ عام 84.

وأكملت: نجحت في تعليم وتوعية السيدات، بالإضافة إلى تمكين المرأة اقتصاديا وتوفير فرص عمل لهم.



ويمثل فيلم "أبواب مكة" من إنتاج وزارة التضامن الاجتماعي ومن إخراج مهند دياب، مستشار التوثيق المرئي بوزارة التضامن الاجتماعي، جمهورية مصر العربية في المسابقة الرسمية لمهرجان أوفسينيدوك OFFCINEDOC السينمائي الدولي والمقام في مدريد بإسبانيا، ويستمر حتى ٢٦ أغسطس الجاري.

ويتناول فيلم "أبواب مكة" قصة أول رائدة ريفية في مصر استطاعت من خلال عملها في طرق الأبواب وشغفها بمساعدة نساء قريتها في محافظة أسوان ومختلف المحافظات في تغيير المفاهيم الخاطئة.



