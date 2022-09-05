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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالملح والعسل .. وصفة مذهلة لعلاج رؤوس السوداء

وصفة رؤوس السوداء
وصفة رؤوس السوداء

تعد الرؤوس السوداء من أكثر المشكلات التجميلية المزعجة الشائعة بين النساء حيث تسبب ظهور بثور سوداء ليس فى الأنف فقط بل فى مختلف أنحاء الوجه.

ومن المعروف أن الرؤوس السوداء من أصعب مشكلات البشرة ويحتاج علاجها مجهودا كبيرا ووقتا طويلا مما يجعل المرأة تعانى منها لفترة طويلة

نعرض لكم طريقة عمل وصفة طبيعية خارقة لعلاج الرؤوس السوداء وفقا لما جاء فى موقع “ بولد سكاى”

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مكونات وصفة الرؤوس السوداء 

ملح صخري

عسل 

طريقة عمل وصفة الرؤوس السوداء
فى بولة صغيرة خلط ملعقة كبيرة من العسل مع ملعقتين كبيرتين من الملح الصخري.

ضعي هذه الوصفة على منطقة الرؤوس السوداء لإزالة الجلد الميت وافركيها بلطف.

كرري الوصفة مرتين في الأسبوع لتحصلي على نتائج سريعة دون أثار جانبية.

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