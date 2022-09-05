كعادته يمارس النقد.. رضا عبد العال يهاجم فيتوريا بسبب اختيارات قائمة منتخب مصر.. فيديو

وجَه رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق عدة انتقادات إلى الجهاز الفني ل منتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ، حول اختياراته لقائمة الفراعنة الخاصة بمعسكر سبتمبر استعدادًا لوديتي النيجر و ليبيريا.

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN”:

" اختيارات روي فيتوريا غير منطقية بالمرة ، فهو لم يشاهد بعض لاعبي الأهلي اللذين حصلوا على راحة في المباريات الأخيرة للدوري العام بعد قرار مجلس إدارة النادي ، مثل محمد الشناوي و حمدي فتحي ، فعلى أي أساس تم اختيارهما ؟

و أضاف : " كريم فؤاد و عمر جابر و محمد ابراهيم ، لن يكون لهم دورًا مع المنتخب ، ولا أعلم سبب اختيارهم بقائمة الفراعنة ".

قائمة منتخب مصر..

وأعلن روي فيتوريا عن أسماء القائمة المحلية لمعسكر الفريق المقرر انطلاقه في الفترة من ١٣ حتي ٢٧ سبتمبر المقبل ،على أن يتم الإعلان عن أسماء المحترفين الأولية يوم ٤ سبتمبر ، ثم القائمة النهائية يوم ١٧ سبتمبر عقب انتهاء مباريات الفرق المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية ، وجاءت قائمة اللاعبين المحليين المختارين كالتالي :

محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمد صبحي وعمر جابر وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم وأسامه جلال وباهر المحمدي وعلي جبر وأيمن أشرف ومحمد حمدي وحمدي فتحي ونبيل دونجا ومحمد ابراهيم ومحمود حمادة ومروان عطية واسلام عيسي وعبد الرحمن مجدي وشادي حسين وأحمد عادل وأحمد مدبولي ومروان حمدي وناصر منسي وأحمد شريف.

11 وجه جديد..

وضمت القائمة 11 وجهًا جديدًا للمنتخب وهم كريم فؤاد وأسامه جلال ومحمد حمدي ومحمود حمادة ومروان عطية وإسلام عيسي وعبد الرحمن مجدي وشادي حسين وأحمد عادل وأحمد مدبولي وناصر منسي وأحمد شريف.

5 لاعبين من الأهلي في قائمة المنتخب..

وتضمنت قائمة منتخب مصر من الأهلي 5 لاعبين فقط وهم حارس المرمى محمد الشناوي، والظهير أيمن كريم فؤاد في مفاجأة للجميع، وحمدي فتحي، والمدافع محمد عبد المنعم وأيمن أشرف

وبات غريبًا للبعض استبعاد ياسر إبراهيم نجم الدفاع الذي قدم مستويات رائعة خلال آخر فترات تواجده مع الفريق.