حسن الخاتمة| توفي في صلاة الفجر بالغردقة.. والجيران: عاش على حب المساجد

أحب المساجد والتردد عليها.. فكان جزاؤه أن أحسن الله خاتمته وتوفي بداخلها، فبينما يؤدي صلاة الفجر، فاضت روحه وهو ساجد بين يدي ربه، فنال حسن الخاتمة، تلك القصة لحسام الفقى موظف بشركة مصر للطيران بمطار الغردقة الدولى، والذي أصبح حديث السوشيال ميديا بالغردقة بعد ساعات من وفاته داخل أحد مساجد المدينة .

فلم يمر سوي ساعات وتم تشييع جنازته في حضور الأهل والجيران واتشحت المنطقة بالسواد حزنا على رحيل حسام الذي قضي حياته حسب أقوال جيرانه وأصدقائه وهو يتردد على المساجد ويحب صلاة الجماعة.

حسن الخاتمة |بعد التسليم قام فكبر ثم سقط على ظهره مغشيا

وقد شوهد من خلال الفيديو أن الفقيد بعد أن فرغ مع الجميع من الصلاة وقام بالتسليم مع الجماعة قام فكبر ثم سقط على ظهره مغشيا عليه ليقابل وجه كريم بعد أن فاضت روحه إلى بارئها.

بينما نعى جيرانه، عبر السوشيال ميديا،" بكلمات مؤثرة بأنه عاش على حب الصلاة ومات وهو يصلي ودعوا الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته".