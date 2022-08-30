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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نهشت لحمه.. أسرة تنتزع طفلها من بين أنياب كلاب ضالة برأس غارب

الكلاب - صورة أرشيفية
الكلاب - صورة أرشيفية

لحظات السعادة واللهو فى عمر طفل رأس غارب، حولتها الكلاب الضالة إلى لحظات رعب مأساوية، بعد أن نهشت جسده حينما كان يلعب أمام منزله، قبل أن تنصب له الكلاب الضالة فخا، وتفترس جسدة النحيل وهو يخطو خطواته الأولى فى طريق الحياة.

الكلاب تفترس جسد الطفل النحيل

الصراخ ملأ المكان، فهرع الوالدين والأقارب سريعا نحو الطفل لينتزعوه من بين أنياب الكلاب الضالة قبل أن تفترس جسده بعدما أصابوه إصابات بالغة وغطت الدماء وجهه وجسده بالكامل.

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شهدت مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، مساء الاثنين، واقعة مأساوية لطفل هاجمته الكلاب الضالة أمام منزله، ومزقت جسده.

إصابات خطيرة

أصيب  طفل مدينة رأس غارب باصابات خطيرة بعد أن مزقت كلاب ضالة أنحاء مختلفة من جسده وهاجمته أمام منزله تم نقل الطفل الى مستشفى غارب وبسبب قلة الامكانيات تم تحويله الى مستشفى خاص بالغردقة .

 

وتلقت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر اخطارا بمهاجمة كلاب ضالة لطفل مما تسبب فى جروح كثيرة بجسده واصابته اصابات خطرة .

عم الطفل يكشف تفاصيل مهاجمة الكلاب للطفل


وكشف عم الطفل  تفاصيل الواقعة قائلا :" ابن اخويا كان قدام البيت فوجئ بهجوم من مجموعة من الكلاب الضالة ، اللى سحبته من أمام منزل اخويا وقطعوا جسمه ، وعلى صوت الصراخ اللى كان هستيرى خرجنا عشان نشوف مشهدا بشعا والكلاب بتنهش فى الولد ، أخدنا من بينهم بالعافية ولو اتأخرنا كانوا خلصوا عليه وكان الدم مغرق وشه وجسمه كله وملامحه مش باينة وروحنا مستشفى غارب عملوا الاسعافات الاولية واتجهنا بيه على الغردقة لمستشفى خاص "

 

على الجانب الاخر علق ، اللواء حامد أحمد حامد، رئيس مدينة رأس غارب على الواقعة فى تصريحات صحفية قائلا:" أن الكلاب الضالة متواجدة بجميع المناطق الصحراوية، وهناك تنسيق كامل مع الجهات المختصة لمواجهة الكلاب الضالة، وسيتم توفير كل الوسائل للقضاء على الظاهرة بجميع أنحاء المدينة وفق الأساليب الحديثة لمواجهتها".

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