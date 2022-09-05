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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خد شقا عمرنا وهرب..

ضحايا مستريح العاشر: سافر بفلوسنا برة البلد.. ونصب علينا في 22 مليون جنيه

مستريح العاشر من
مستريح العاشر من رمضان

حرر عدد من المواطنين محاضر وبلاغات ضد أحد الأشخاص والذي يحمل جنسية إحدي الدول العربية صاحب مطعم وجبات سورية شهير بمدينة العاشر من رمضان يتهمونه فيه بالنصب عليهم والتحصل منهم على ملايين الجنيهات مقابل تشغيلها وإعطائهم أرباح شهرية متفق عليها.

 

وأكد عدد من ضحايا المستريح أنهم تعرفوا عليه من خلال إنشائه أحد المطاعم الشهيرة بالمدينة والذي يحمل اسم “ف.ا" حيث ذاع صيت هذا المحل وأصبح من أشهر المطاعم ووصل الأمر إلي أنه تعاقد مع المصانع والشركات بالعاشر لتوريد وجبات للعمال مما يدل علي جديته ومصداقيته.

 

وأضاف الضحايا أنهم قاموا بإعطائه مبالغ مالية مقابل تشغيلها لهم في هذا المجال مقابل إعطائهم أرباحا شهرية تم الاتفاق عليها، مؤكدين أنه كان ملتزماً في دفع الأرباح لمدة ثلاث سنوات ولكن مع الميعاد المحدد وعندما ذهبوا للحصول علي أرباحهم كما هو معتاد كانت المفاجأة أنه سافر خارج البلد.

 

وأشار الضحايا إلي أنهم قاموا بتحرير عدد من المحاضر ووصل إجمالي المبالغ المالية المحرر بها محاضر رسمية حوالي 22 مليون جنيه بالإضافة إلي وجود ضحايا آخرين من جنسيات عربية.

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فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود عدة بلاغات من عدد من المواطنين يتهمون فيه صاحب مطعم بدائرة قسم أول العاشر من رمضان سوري الجنسية بالحصول منهم علي مبالغ مالية مقابل تشغيلها وهروبه خارج البلاد دون اعطائهم أموالهم.

 

تم تحرير المحاضر اللازمة واكد الأهالي انه وصلت المبالغ المحرر بها محاضر حوالي 22 مليون جنية، وجاري إخطار الأجهزة الأمنية لمباشرة التحقيقات في البلاغات المُقدمة.

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