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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نصب على مواطنين فى 41 مليون جنيه.. القبض على مستريح الأحذية بالإسكندرية

اموال
اموال

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (مدير وشريك بإحدى شركات تصنيع الأحذية - مقيم بمحافظة الإسكندرية – له معلومات جنائية) بممارسة نشاطاً احتيالياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تصنيع الملابس والأحذية مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت ( 41 مليون جنيه ) ، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها ، وعقب ذلك قام بالهروب إلى أماكن مختلفة وإغلاق هاتفه المحمول.

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 عقب تقنين الإجراءات وباستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مكان تواجد المتهم المذكور، وباستهدافه أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية ، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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