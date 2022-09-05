بمشاركة 609 لاعبين.. انطلاق مسابقات الأولمبياد الخاص المصري للسباحة باستاد القاهرة

انطلقت اليوم الاثنين فعاليات مسابقات الأولمبياد الخاص المصري في السباحة ، لفرع القاهرة والمقامة بمجمع حمامات السباحة بستاد القاهرة الدولي، ومستمرة حتي الخميس المقبل .

شهد حفل الافتتاح الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري ، ونائبه عمرو محي الدين الطحاوي وياسر عبدالمنعم مدير الشئون الرياضية بهيئة ستاد القاهرة ، نيابة عن وليد عبد الوهاب رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولي والدكتور مصطفي ضيف مدير مجمع حمامات السباحه بالاستاد وطارق النجار مدير المبادرات بالاولمبياد الخاص المصري .

قال الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للاولمبياد الخاص المصري، إن تلك المسابقات ضمن أكبر أحداث المحلية للأولمبياد الخاص المصري علي مستوي الجمهورية ، بعد الالعاب الوطنية وألعاب الفرع .

وأشار إلي أنها تعد ضمن أكبر تجمع رياضي للسباحين ذوي الإعاقة الفكرية علي مستوي محافظة القاهرة ، حيث تشهد مشاركة أكثر من ٦٠٩ مشارك بتلك الألعاب منهم ٤١٩ لاعبا و١٩٠ لاعبة و ١٦٠ مدربا ومدربة من ٥١ هيئة مسجلة ببرنامج الأولمبياد الخاص بمحافظة القاهرة ومشاركة اكثر من ١٠٠ متطوع في تلك المسابقات .

ولفت المدير الوطني ، إلي أن تلك المسابقات هي المؤهلة الي الألعاب الوطنية ٢٠٢٢ والمؤهلة إلي الألعاب العالمية الصيفية للاولمبياد الخاص برلين 2023.

من جانبه ، أكد عمرو محي الدين الطحاوي نائب المدير الوطني، أن حفل الافتتاح أقيم وفقا لقواعد الأولمبياد الخاص الدولي من طابور عرض للاعلام المختلفة إعلام مصر والاولمبياد الخاص، تلاه طابور عرض الهيئات المشاركة وعزف السلام الجمهوري ، وكلمات لكبار الشخصيات والقاء قسم اللاعبين من اللاعب أكرم هاني من نادي وادي دجلة، والإذن ببدء الألعاب، وحمل شعلة الألعاب للاعب عمرو حسن لاعب جمعية نور الصباح، وانصراف طابور العرض لتبدء الالعاب بشكل رسمي بعملية تقسيم المشاركين حسب القدرة والسن.

وعن الاستعدادات ، أشار الطحاوي إلي أن اللجنة المنظمة للالعاب استعدت بكامل طاقتها لاستيعاب هذا العدد الكبير من السباحين ، مشيرا إلى مشاركة جمعية الهلال الأحمر المصري والإسعاف المصري في علميات التأمين الطبي علي اللاعبين المشاركين .

ومن المقرر أن يشهد اليوم وغدا الثلاثاء عملية تقسيم اللاعبين الي مجموعات متجانسة لتبدء سباقات النهائيات يومي الاربعاء والخميس المقبلين ومراسم تتويج اللاعبين المشاركين في تلك المسابقات يعقبها مراسم اجراء القرعة العلنية بين اوائل الفائزين لتحديد اللاعبين المؤهلين المشاركين في الالعاب الوطنية ٢٠٢٢.