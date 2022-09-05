انفصلت قدمه عن جسده.. نظر قضية مقتل الطالب فارس عاشور.. الأربعاء

تنظر محكمة جنح العلمين الجزئية أولي جلسات محاكمة قاتل الطالب فارس عاشور يوم الأربعاء المقبل 7 سبتمبر الجاري، بمقر المحكمة بمدينة برج العرب بالإسكندرية.

وبدأت الواقعة عندما تلقت شرطة النجدة بلاغًا بوقوع حادث تصادم على طريق الساحل الشمالي، ووجود حالة وفاة، لشاب في العقد الثاني من العمر.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوة من قسم شرطة الساحل، رفقة سيارة إسعاف وتبين أن الجثة لشاب يدعى فيما تم ضبط سائق السيارة المتسبب فى الحادث، وجرى نقل الجثمان إلى المشرحة لبدء التحقيق فى الواقعة.

وقد تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

وقررت النيابة طلب تقرير الطب الشرعي، والتصريح بدفن الجثمان وتسليمه لذويه، وبعد انتهاء التحقيقات أحالت القضية للمحكمة.

وقالت شيماء عاشور، عمة الطالب، في تصريحات لصدى البلد، إن فارس تصادف وجوده على طريق الساحل الشمالي الإثنين الماضي، وجاءت سيارة مسرعة صدمته بقوة وفصلت قدمه عن جسده، ما تسبب في وفاته ولاذ قائد السيارة بالهرب.

وطالبت بالقصاص العاجل ومحاكمة المتسبب فى وقوع الحادث، لافتين إلى أن سائق السيارة شاب كان فى سباق للسيارات على طريق العلمين امام بورتو جولف مارينا، وأنه صدم فارس وفصل قدمه عن جسده من شدة الصدمة.