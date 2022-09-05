عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انفصلت قدمه عن جسده.. نظر قضية مقتل الطالب فارس عاشور.. الأربعاء

الطالب فارس عاشور
الطالب فارس عاشور وعمته

تنظر محكمة جنح العلمين الجزئية أولي جلسات محاكمة قاتل الطالب فارس عاشور يوم الأربعاء المقبل 7 سبتمبر الجاري، بمقر المحكمة بمدينة برج العرب بالإسكندرية.

وبدأت الواقعة عندما تلقت شرطة النجدة بلاغًا بوقوع حادث تصادم على طريق الساحل الشمالي، ووجود حالة وفاة، لشاب في العقد الثاني من العمر. 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوة من قسم شرطة الساحل، رفقة سيارة إسعاف وتبين أن الجثة لشاب يدعى فيما تم ضبط سائق السيارة المتسبب فى الحادث، وجرى نقل الجثمان إلى المشرحة لبدء التحقيق فى الواقعة.

مريض نفسي.. التفاصيل الكاملة لمحاولة عامل إزهاق روحه في أحد شوارع الإسكندرية

وقد تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق في الواقعة. 

وقررت النيابة طلب تقرير الطب الشرعي، والتصريح بدفن الجثمان وتسليمه لذويه، وبعد انتهاء التحقيقات أحالت القضية للمحكمة.

 وقالت شيماء عاشور، عمة الطالب، في تصريحات لصدى البلد، إن فارس تصادف وجوده على طريق الساحل الشمالي الإثنين الماضي، وجاءت سيارة مسرعة صدمته بقوة وفصلت قدمه عن جسده، ما تسبب في وفاته ولاذ قائد السيارة بالهرب. 

وطالبت بالقصاص العاجل ومحاكمة المتسبب فى وقوع الحادث، لافتين إلى أن سائق السيارة شاب كان فى سباق للسيارات على طريق العلمين امام بورتو جولف مارينا، وأنه صدم فارس وفصل قدمه عن جسده من شدة الصدمة.

الاسكندرية الساحل الشمالي حادث تصادم الطب الشرعى برج العرب قسم شرطة الساحل الأجهزة الامنية طريق العلمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يصل لمستويات مخيفة لأول مرة منذ 20 عاما| وهذا سعره مقابل الجنيه

تطور جديد في مفاوضات الأهلي لضم بوبو فيوتشر .. تفاصيل

مفاجأة الذهب.. تراجع المعدن الأصفر اليوم وهذا سعر عيار 21 الآن

رعب وفزع بين العملين| القصة الكاملة لنحر صاحب شركة سياحة داخل مكتبه بالغربية

بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر| تعرف على رد محمد عواد.. فيديو

حدث ليلا.. تسريب صورة عارية لفنانة شهيرة.. ضربة موجعة لكهربا من الأهلي.. طليقة الفيشاوي تثير الجدل من جديد

تعدى عليها وقطع ملابسها.. حالات واتس الخادمة أشعلت نار الجاني| تفاصيل

تقسيط الغرامة لـ الزمالك.. المصري يسعى لضم كهربا مجانا من الأهلي

موضوعات متعلقة

نقلة حضارية في عروس البحر.. تفاصيل تطوير حدائق المنتزه لمقصد سياحي عالمي

ترشيحاتنا

عمل إرهابي.. أول تعليق من الكرملين بشأن التفجير قرب السفارة الروسية في كابول

هل يعاني اقتصاد روسيا من العقوبات وحرب أوكرانيا؟

حقيقة انتقال أحمد عادل ميسي إلى الزمالك

رجل مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال.. إريكسن من أزمة قلبية إلى عرش النجومية

مصر تكافح التصحر بـ مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ

تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. خطوات التسجيل باختبارات القدرات للكليات عبر هذا الرابط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنا محترمة وخلوقة.. أجرأ 10 إطلالات أثارت الجدل لـ طليقة أحمد الفيشاوي

محدش يفتح فيسبوك بكرة.. ماذا سيحدث في الموقع ويهدد بفضح كل المستخدمين؟

البيض بقى أومليت على الأسفلت.. صور وتفاصيل أغرب حادث في مصر

هنتفضح كلنا .. اختراق الفيسبوك يفزع الفتيات | اعرف الحقيقة

فيديو

مشاهير عانوا العقوق.. ابنتا شريف منير تهجران أمهما ونجل شريفة ماهر يضربها

حلمي بكر يفتح النار على نجل حميد الشاعري: ابن مين ده

الأزهر ينتفض ضد تريند «الست مش ملزمة» ويرد بقوة على أزمة إرضاع الصغير| فيديوجراف

رسميا.. اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات تعلن عبدالحليم علام نقيبا للمحامين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

اﻟﻤﺰﻳﺪ