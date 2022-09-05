تأجيل الحمل وحقيقة الانفصال.. هنادي مهنا تفجر مفاجأة عن حياتها الشخصية| فيديو

انتشرت خلال الفترة الأخير شائعات كثيرة عن الفنانة هنادي مهنا، و زوجها الفنان أحمد خالد صالح، منها الانفصال، و بعدها أسباب فقدان هنادي لـ الكثير من وزنها، وبعدها انتشرت شائعات عن عدم الحمل رغم الزواج من عام 2020.

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وخرجت هنادي مهنا، وردت على جميع الشائعات التى انتشرت عنها، وضحكت قائلة :" الحمد لله .. كلام الناس هيبعد الحسد، وأكدت أنها تحب زوجها، ولا يوجد أى مشكلات".

وسخرت الفنانة هنادي مهنا، من شائعات انفصالها عن زوجها أحمد خالد صالح، قائلة “ الموضوع مضحك وبيضحكني أوي، وقلت كويس أنهم مشغولين في الكلام وده، ومتخيلين أن بينا خلافات أحسن مايحسدونا “ مؤكدة ” شائعات”.

وردت على سؤال، هل تشعري بالغيرة قالت : أكيد زي كل البني أدمين بس مش بتخانق وهو بيغير عليا في حدود الطبيعي، ‏و أحمد خالد صالح مش بيقولي ستو أنا رغم إن الناس كلها بتقولي كده‏".

وكشفت أنها أحيانا تقوم بفتح موبايل زوجها لكن ليس لشيء سوى لاخذ صور بعينها أو خلاف ذلك "



وتحدثت خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، عن وجود خطوط حمراء في الأدوار التي تقدمها قالت : "عندي خطوط حمرا ء زي أي حد، و براعي في الاخر أني بشتغل في مجتمع مصري وبتخيل شعورهم وهما بيشوفوا اي فنان في التلفزيون المفروض هو قدوة وفيه ناس ممكن تقلد فأتمنى دائماً أكون قدوة للأسر تجاه أبنائهم ومش عاوزة أعمل حاجة تضايقهم أو تكون مختلفة عن مجتمعهم ".

سر تأجيل الحمل رغم الزواج منذ عامين

وكشفت الفنانة هنادي مهنا، سر عدم الإنجاب، رغم الزواج منذ عامين، وقالت " بصراحة احنا مأجلين الخلفة شوية لأن أنا أصلا بيبي ولسه صغيرة، وإزاي أكون بيبي و أخلف بيبي.. ما ينفعش بيبي يشيل بيبي".

ولفتت إلى أن الموضوع مؤجل لبعض الوقت، ودخلت فى حالة ضحك على الهواء، بسبب السؤال المحرج، التى وضعت فيه من قبل الإعلامية لميس الحديدي.

وأكدت الفنانة هنادي مهنا، تفاصيل الوصية التي اوصتها لها والدتها قبل الزواج من الفنان أحمد خالد صالح، وقالت هنادي مهنا، إن :"امي وصتني اكوي ملابس زوجي، واهتم بكل تفاصيله، واطبخ لزوجي وجبات واطعمة يحبها".

وقالت الفنانة هنادي مهنا، إن ضغط المجتمع عبر السوشيال ميديا، وبالاخص الانستجرام لوضع معايير ضاغطة على الفتيات من ناحية الشكل أمر سيء للغاية، وإنستجرام بالذات 99% كل الصور الي فيه مش حقيقية كله فوتوشوب وفلتر، ورغم ذلك انا بالنسبة لي مش مهم الشكل ولا الرشاقة ولا غيره أهم شيء يبقى الانسان مبسوط من جواه وهوا بيبص لنفسه في المراية مش مهم رأي حد تاني.

ونفت الفنانة هنادي مهنا، أن يكون الجمال عامل وعنصر مهم لبوابة النجومية في المجال الفني، قائلة : " مالوش علاقة بالجمال لكن بالشطارة والخبرة والروح ، والاساس في الجمال أن يكون ذلك من الداخل قبل أن يكون في الظاهر والمهم يكون جميل من جواه والي جوه هو الي بيوصل للناس".

أكدت الفنانة هنادي مهنا، أن اكتسابها للوزن كان لفترة مؤقتة، ولم يكن ضمن ملامح شخصيتها في السابق.

كشفت الفنانة هنادي مهنا، سر رشاقتها وخسارتها لوزنها، قائلة : " كلنا بنروح في فترات اكتئاب أو ضغط، واللي وزنه بيزيد مش بيعرف ياخد باله من نفسه أو بتخليه ياكل كتير، وأنا عايشة في أسبانيا وقت الجامعة كنت بتحرك كتير أوي، ومكنش فيه حد بيطبخ فكنت رشيقة ".

وأضافت هنادي مهنا: "لما جيت مصر كان فيه دلع كتير أوي، ومحشي وحمام ومسقعة، ودي حاجات ماينفعش تتساب وماتتكلش".

وأكملت هنادي مهنا : " كنت بدرس في أسبانيا في مجال هندسة الصوت في مجال الموسيقى، لاني كنت بحب المزيكا أوي، وكان حلمي أني أغني قبل التمثيل واكتسبت ده من الجينات من أبويا".

واصلت مهنا:"لما جيت مصر اشتغلت مدرسة ، ودرست كذا حاجة وكنت فاتحة شركة مع بابا، وأنا بحب أشتغل من صغري، ومش بحب أقعد في البيت، ومش بعرف أقعد في البيت ".