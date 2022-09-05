مسلم: لا أروج للحشيش في مهرجان "جوب" ومش بشرب السجاير

أكد مطرب المهرجانات مسلم، عدم ترويجه للمخدرات من خلال طرح مهرجانه الجديد "جوب"، قائلا: "أنا مش بروج للحشيش واحنا عالم صعيدية من سوهاج، ووالدي كان فنان محترم وأنا غنيت كل الألوان وتعلمت في الاوبرا وبدرس الموسيقى".

وأوضح المطرب مسلم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن اختياره أغاني المهرجانات لإيصال رسالته لأنها هي التي عليها اقبال كبير من الشباب، مضيفا: "المهرجانات هي اللي شغالة دلوقتي وأنا اللي بوزع لنفسي وبكتب وحبيت اعمل رسالة من خلال المهرجانات".

ونفى المطرب مسلم، عدم تلقيه أي مواد مخدرة في حياته، قائلا: "كان هناك اعتقاد لدى الجميع في بداية المهرجان أنني مروج للمخدرات والحقيقة أنا مش بشرب السجاير، ولم أتعاطى أى مخدر في حياتي بس أنا شايف المخدرات أثرت على شباب كتير وحبيت اعمل توعية للغير".