شوفتها قدام الكعبة.. مؤمن زكريا يكشف كواليس بداية قصة حبه لزوجته

أكد مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي السابق، أن حب الناس نعمة كبيرة من الله ، مضيفا:" أنا أحسن من غيري كتير".

وكشف مؤمن زكريا، كواليس وتفاصيل قصة الحب التي جمعته بزوجته وكيفية بداية التعارف بينهما، وذلك في أثناء استضافتهما في برنامج “ صاحبة السعادة ” مع الفنانة إسعاد يونس ، والمذاع على قناة “ دي إم سي”.

وقال مؤمن زكريا:" قبل التعرف على ريهام؛ كنت بعمل عمرة، وتخيلت إني شوفتها قدام الكعبة".

كان معجب بيا

ومن جهتها، قالت ريهام الشيمي: "مؤمن كان معجب بيا، وماكنتش عارفة، وإحنا كنا مع بعض في الجامعة، لكن ما كناش نعرف بعض، وشافني في فرح صاحبه، وطلب يتعرف عليا".

وأضافت ريهام الشيمي:" ما كنتش أعرف إنه بيلعب كرة قدم، وأنا مليش في كرة القدم خالص".