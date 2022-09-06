عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يدعو لعقد جمعية عمومية عادية

صدى البلد

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك عن انعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي يوم 21 أكتوبر ٢٠٢٢. 

ونشر مجلس إدارة نادي الزمالك إعلانا جديدا اليوم بإحدى الصحف القومية  بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية.

وتضمن جدول الأعمال البنود التالية، التصديق على محضر الاجتماع السابق، والنظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية، وبرامج النشاط وخطة العام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

وتضمن جدول الأعمال اعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022، ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، بالإضافة إلى انتخاب نائب رئيس لمجلس الإدارة لاستكمال الدورة الحالية، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته، واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

جدول الأعمال

txt

إذا خاطبك السفيه.. رسالة غامضة من شوبير

txt

لاعب الأهلي يرحب بالدخول في صفقة تبادلية مع سيراميكا كليوباترا.. فيديو

ويتضمن جدول الأعمال بندا لتخفيض رسوم ضم الأب والأم والأخ والأخت والابن والأبنة وكذلك رسوم الاشتراك السنوي للتابعين للعضوية ، بالإضافة إلى مناقشة القيمة المضافة على اشتراكات الأعضاء، و النظر في الاقتراحات المقدمة في الموعد القانوني، والموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.

ويتم فتح باب الترشح وتلقي الطلبات لمدة ٧ أيام متتالية اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق ٦ سبتمبر ٢٠٢٢ وحتى يوم الاثنين ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢، ولمدة ثمان ساعات يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة السادسة مساءً.


ويبدأ التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية والتصويت على استكمال مجلس الإدارة بمقعد نائب رئيس مجلس الإدارة من الساعة التاسعة صباحا وحتى السابعة مساءً.

الزمالك نادي الزمالك ادارة نادي الزمالك مجلس إدارة زمالك مجلس إدارة نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا ألماني ولا نمساوي.. مدرب الأهلي الجديد "مفاجأة" وفاز على ليفربول

تم توقيع العقود.. الزمالك يضم صفقة سوبر من بيراميدز.. تفاصيل

الحل اقترب.. أزمة كهربا أوشكت على الانتهاء| فيديو

مفاجأة عيار 21 الآن.. هبوط ملحوظ في أسعار الذهب اليوم

موعد وصول المدرب الجديد للأهلي | فيديو

الأهلي يقطع إعارة لاعب جديد.. تفاصيل

مرتضى منصور ينفعل على الهواء بسبب رفض فيوتشر تفعيل عقد عمر كمال

مرتضى منصور يزف بشرى للجماهير.. 4 صفقات جديدة في الزمالك

ترشيحاتنا

توجيه السيسي بتعزيز جهود صندوق مصر السيادي لجذب الاستثمارات.. أبرز ما تناولته الصحف

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022

غرامة مليون جنيه للمخالفين .. شروط التملك فى رؤوس أموال البنوك

أعلي سعر لـ الذهب اليوم 6-9-2022

معاذ ضحية الغيرة والخلافات الأسرية.. زوجة عمه قتلته في حظيرة مواشي وادعت اختفائه

هل رفض الزوجة خدمة زوجها مشروع؟.. بسببه قد تخطئ طريق الجنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصائح لـ جذب المال لحياتك وطرد الفقر من منزلك

بعد تصدرها تريند جوجل وسر أفيش طير بينا ياقلبي.. أجمل إطلالات ريم مصطفى

3 أشخاص فقط حضروا جنازته.. زوجة عبد الفتاح القصري تستولي على أمواله وتتركه يتسول الساندويتش والسيجارة

انسى المبيد.. ابتكار صراصير إلكترونية يمكنك التحكم فيها بموبايلك عن بعد

فيديو

ما لا تعرفه عن العراقية مروة القيسي وأسباب تخلصها من حياتها|فيديو جراف

تجاهل اعتراف ندى الكامل بحبه.. عمر كمال يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة

كل ما تريد معرفته عن ليز تراس رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة “فيديوجراف”

أحضان وبكاء.. فيديو مؤثر لـ سوزان نجم الدين مع أولادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ