الزمالك يدعو لعقد جمعية عمومية عادية

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك عن انعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي يوم 21 أكتوبر ٢٠٢٢.

ونشر مجلس إدارة نادي الزمالك إعلانا جديدا اليوم بإحدى الصحف القومية بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية.

وتضمن جدول الأعمال البنود التالية، التصديق على محضر الاجتماع السابق، والنظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية، وبرامج النشاط وخطة العام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

وتضمن جدول الأعمال اعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022، ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، بالإضافة إلى انتخاب نائب رئيس لمجلس الإدارة لاستكمال الدورة الحالية، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته، واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

جدول الأعمال

ويتضمن جدول الأعمال بندا لتخفيض رسوم ضم الأب والأم والأخ والأخت والابن والأبنة وكذلك رسوم الاشتراك السنوي للتابعين للعضوية ، بالإضافة إلى مناقشة القيمة المضافة على اشتراكات الأعضاء، و النظر في الاقتراحات المقدمة في الموعد القانوني، والموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.

ويتم فتح باب الترشح وتلقي الطلبات لمدة ٧ أيام متتالية اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق ٦ سبتمبر ٢٠٢٢ وحتى يوم الاثنين ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢، ولمدة ثمان ساعات يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة السادسة مساءً.



ويبدأ التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية والتصويت على استكمال مجلس الإدارة بمقعد نائب رئيس مجلس الإدارة من الساعة التاسعة صباحا وحتى السابعة مساءً.