مقتل أكثر من 100 إرهابي غرقا أثناء فرارهم من الجيش النيجيري

أفادت وسائل إعلام، أمس الإثنين، بغرق أكثر من 100 إرهابي في نهر شمال شرق نيجيريا أثناء محاولتهم الفرار من الجيش.

وقالت مصادر إلى وسائل الإعلام إن الجيش النيجيري شن الأسبوع الماضي هجوما بريا وجويا لطرد الإرهابيين من عدد من القرى الواقعة على طول نهر يزارام.

وأضافت أنه إثر الهجوم حاول الإرهابيون الفرار سباحة فألقوا بأنفسهم في النهر، لكن كثيرين منهم قضوا غرقا.

ويقع نهر يزارام في ولاية بورنو قرب غابة سامبيسا، المخبأ الرئيسي لإرهابيي كلّ من جماعة بوكو حرام وتنظيم داعش في غرب أفريقيا (إيسواب).

وقال ضابط كبير في الجيش إن "أكثر من 100 إرهابي قضوا يومي الخميس والجمعة، غالبيتهم غرقوا أثناء محاولتهم عبور النهر الجارف".

وأضاف الضابط أن جنودنا قضوا على الإرهابيين بهجمات جوية وبرية وأجبروهم على الفرار من مواقعهم".

وبحسب المصدر نفسه فقد قتل في الهجوم أربعة عسكريين نيجيريين.