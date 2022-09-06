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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء التقديم للمرحلة الثانية بمدارس التعليم المزدوج في الغردقة.. اعرف الشروط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، برئاسة هشام منير، بدء التقديم للمرحلة الثانية للتعليم والتدريب المزدوج بمدرسة أحمد عرابي الفندقية بشارع السلام وسط مدينة الغردقة. َ 

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وأوضح بيان لمديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، إلى أن الحد الأدنى لمجموع التقديم في المرحلة الثانية للتعليم المزدوج بالبحر الأحمر 140 درجة.

وذكر كامل علي، مدير التعليم المزدوج بمحافظة البحر الأحمر، أن المرحلة الأولى بالتعليم المزدوج شهدت إقبالا شديدا من الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022.

وأضاف أن التعليم المزدوج له عدة مزايا، أهمها تدريب الطلاب على مهنة يعمل بها بعد التخرج، إضافة إلى تقاضي راتب شهري بنظام المكافأة من المنشأة التي يتدرب بها، وذلك بالتنسيق مع إدارة التعليم المزدوج.

الغردقة مديرية التربية والتعليم مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر الشهادة البحر الأحمر التربية والتعليم

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