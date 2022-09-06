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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع صادرات مصر من الأسمنت 71٪ خلال 2022.. تفاصيل

صدى البلد

ارتفعت  صادرات مصر من الأسمنت لنحو 336 مليون دولار خلال النصف الأول “ يناير - يونيو ”  2022 في مقابل 197 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، بنمو 71%، حيث تم التصدير لحوالي 62 دولة.

وأظهر تقرير المجلس التصديري لمواد البناء الذي حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه، ارتفاع صادرات الأسمنت بنسبة 12,3% خلال يونيو لتبلغ 64 مليون دولار في مقابل 57 مليون دولار خلال يونيو 2021.
 

واستحوذت 5 دول أفريقية على 59,8% من إجمالي صادرات مصر من الأسمنت خلال الـ 6 أشهر الأولى من 2022،  بقيمة 200,878 مليون دولار في مقابل 99,024 مليون دولار بنمو 102,8%.

صادرات مصر صادرات الاسمنت مواد البناء الأسمنت المجلس التصديري لمواد البناء صادرات مصر من الأسمنت

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