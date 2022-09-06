ارتفاع صادرات مصر من الأسمنت 71٪ خلال 2022.. تفاصيل

ارتفعت صادرات مصر من الأسمنت لنحو 336 مليون دولار خلال النصف الأول “ يناير - يونيو ” 2022 في مقابل 197 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، بنمو 71%، حيث تم التصدير لحوالي 62 دولة.



وأظهر تقرير المجلس التصديري لمواد البناء الذي حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه، ارتفاع صادرات الأسمنت بنسبة 12,3% خلال يونيو لتبلغ 64 مليون دولار في مقابل 57 مليون دولار خلال يونيو 2021.



واستحوذت 5 دول أفريقية على 59,8% من إجمالي صادرات مصر من الأسمنت خلال الـ 6 أشهر الأولى من 2022، بقيمة 200,878 مليون دولار في مقابل 99,024 مليون دولار بنمو 102,8%.