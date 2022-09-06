ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.



وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 10280 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 1943 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 12716 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 4152 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 2254 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 3231 نقطة.