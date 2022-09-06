برلمانى: الساحل الشمالى من المناطق الاقتصادية الواعدة فى عهد السيسى

أشاد النائب صالح سلطان عضو مجلس الشيوخ عن محافظة مطروح بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء التى أكد فيها أن مستشفى العلمين النموذجي من بين المشروعات العديدة التي حظيت باهتمام كبير، حيث تم إجراء تطوير شامل للمستشفى نظرا لأهميتها كصرح طبيّ يقدم الرعاية الصحية المتكاملة لقاطني وزائري محافظة مطروح.

واوضح أن المستشفي يقدم خدماته ايضا للعاملين بمختلف المشروعات التنموية والخدمية بالمنطقة الساحلية على مدار الـ 24 ساعة بسبب موقعه الجغرافي المتميز بالكيلو 107 طريق "إسكندرية – مطروح" الساحلي، وقربه من الطرق الساحلية، إلى جانب زيادة أعداد المصطافين بالمنطقة الساحلية خلال فصل الصيف.

وقال " سلطان " فى بيان له اصدره اليوم إن محافظة مطروح حظيت باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال اطلاق العديد من المشروعات القومية الكبرى على امتداد منطقة الساحل الشمالى فى مختلف المجالات التنموية الزراعية والصناعية والسياحية والتعليمية والصحية والثقافية والرياضية وغيرها.

واكد أن منطقة الساحل الشمالى ستكون واحدة من المناطق الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والزراعية والسياحية الواعدة على منطقة الشرق الاوسط باسرها وافريقيا والعالم كله.

كما أشاد النائب صالح سلطان بوحدة الرنين المغناطيسي الجديدة التي تم إمدادها بأكبر وأسرع أجهزة الرنين مؤخرا وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولى خاصة أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان أكد أن هذه الوحدة الطبية الجديدة يتوافر بها جهاز ١.٥ تسلا وهو عبارة عن جهاز ذي فتحة كبيرة قطرها ٧٠سم لتصوير الأوزان الكبيرة وأن الجهاز يتحمل مريضا يصل وزنه إلى 250 كجم، ويتميز الجهاز بتقنية الـ "short magnetic"؛ والتي تُمكّن القائمين على الوحدة من إجراء فحوصات عديدة للمرضى، فضلا عن أن الرأس خارج الجهاز وهو ما يُقلل من "فوبيا" الرنين لدى بعض المرضى، كما أن الجهاز يعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الصورة وسرعة الفحص.

واضاف أنه تم توفير وحدة قسطرة القلب والقسطرة التداخلية بالمستشفى، التي تم تشغيلها مؤخرا بعد إمدادها مؤخرا بأحدث أجهزة القسطرة في العالم ويتميز الجهاز الجديد باحتوائه على أحدث التقنيات المساعدة في التشخيص الدقيق، كما أنه مزود بتقنيات متقدمة مثل stent bost، و 3D، وجودة فحص متقدمة مع أقل نسبة أشعة للمريض، كما يتمتع بالقدرة على تقديم أسرع خدمة لإنقاذ حياة المرضى حيث يستخدم في علاج الحالات المتقدمة في أمراض القلب، إلى جانب قدرته الفائقة على استخدامات قسطرة المخ، والشرايين الطرفية بجانب التعامل مع الجلطات القلبية والمُخية وحقن الأورام، إضافة إلى التعامل مع الجلطات الحادة بالقلب، مضيفا أن الجهاز يمكنه عمل قسطرة للمريض حتى وزن 275 كجم.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد قام بزيارة لمستشفى العلمين النموذجي بمدينة العلمين بمحافظة مطروح؛ لافتتاح وحدتي الرنين المغناطيسي وقسطرة القلب والقسطرة التداخلية بالمستشفى، وكذا تفقد الأقسام العلاجية والجراحية بها، للاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى، ورافقه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وعدد من قيادات وزارة الصحة والمحافظة .