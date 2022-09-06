برلماني: الدولة تسعى لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بحزم الدعم الاجتماعي

قال النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، إن قائمة الأولويات للدولة المصرية اليوم، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتصدرها توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، رغم كل التحديات القائمة.

ونوه نصار في تصريح صحفي له اليوم، بتصريحات وزير المالية محمد معيط، خلال لقائه رئيس الوزراء، والتي قال فيها إن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يعد أولوية قصوى لدى الدولة المصرية، بالرغم من الضغوط الشديدة على الميزانية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تركيز وزارة المالية خلال هذه الفترة، على تلبية التكليفات الرئاسية الخاصة بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة، لتعزيز الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والتمويل اللازم لحزم الحماية الاجتماعية الجديدة، يؤكد الانحياز لمحدودي الدخل والمواطنين البسطاء، كما يظهر الدور الكبير للدولة في التصدي لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.

واختتم النائب مجاهد نصار، بالإشارة إلى أن المخصصات المالية لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، بموازنة العام المالي الحالي تبلغ نحو 490 مليار جنيه، وهو رقم مهول يؤكد مساندة الدولة للجميع إلى حين مرور الأزمة العالمية الحالية.