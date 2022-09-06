إضافة كبيرة.. أحمد حسن يرد على مفاوضات الزمالك مع عبد الله السعيد

أكد أحمد حسن نجم ناديي الأهلي والزمالك وقائد المنتخب الوطني السابق، أن عبد الله السعيد واحد من أبرز لاعبي كرة القدم على مدار السنوات الماضية.

وتابع عميد الكرة المصرية خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ديربي مع عمر ربيع ياسين" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: " عبدالسعيد رغم كبر سنه هو صاحب مجهود كبير في الملعب وهو من أذكى اللاعبين في أرضية الملعب".

وأضاف: "في حال وجود السعيد داخل الزمالك، سيكون إضافة كبيرة للقلعة البيضاء، خاصةً أن هناك نقص في هذا المركز داخل النادي".

واختتم: "السعيد هو سيكون صاحب القرار، هو من يحدد إذا كان يرغب في الرحيل للضغوط الجماهيرية أو يستمر مع نادي مثل بيراميدز أقل ضغوط، ولو بيراميدز نادي جماهيري كان حقق بطولة في ظل امتلاكه أفضل اللاعبين".

أحمد حسن يكشف الأسباب الحقيقية لخسارة الأهلي بطولة الدوري

أكد أحمد حسن نجم الأهلي والزمالك وقائد المنتخب الوطني السابق، أن البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني السابق للأهلي، اتظلم في موعد قدومه لتدريب الفريق.

وتابع عميد الكرة المصرية خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ديربي مع عمر ربيع ياسين" على إذاعة القاهرة 102.2 FM: "خسارة الدوري جاءت بسبب خبرات المدرب القليلة، واللاعبين التي لم تكن على قدر المسؤولية".

وأضاف: "مدرب الأهلي الجديد لا بد أن يكون صاحب شخصية قوية وصاحب سيرة ذاتية قوية ويتحمل الضغوط، وأن يكون قادر على تلبية مطالب الجماهير".

واختتم: "وجود اسم كبير في تدريب الأهلي، يمنح الجماهير واللاعبين طمأنينة، حتى وإن لم يكن صاحب خبرات إفريقية قوية، ولكن مطالب أن يكون قادر على تحقيق بطولات وبناء فريق مميز".